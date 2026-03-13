Лихачев заявил о погруженности Путина в ситуацию на иранской АЭС «Бушер»

Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава «Росатома» Алексей Лихачев

По словам господина Лихачева, специалисты регулярно докладывают президенту о положении дел «как с точки зрения безопасности людей на площадке и эвакуации, так и с точки зрения перспективы развития производственных, строительных процессов» (цитата по «РИА Новости»). Глава государства также предпринял меры, направленные на эвакуацию людей с площадки, отметил глава «Росатома».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. «Росатом» приостановил работы по постройке новых блоков на АЭС «Бушер». В первый день военных действий из Ирана эвакуировали детей сотрудников «Росатома» и избыточный персонал — всего 94 человека. 12 марта из Исламской Республики вывезли еще 150 сотрудников российской корпорации. По словам Алексея Лихачева, в Иране остаются более 450 человек, которые «пока находятся в относительной безопасности». Он также исключил отказ «Росатома» от строительства АЭС «Бушер».