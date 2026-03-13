Курорт теряет арабских гостей

Участники туристического рынка рассказали, как эскалация напряженности на Ближнем Востоке может отразиться на летнем туристическом сезоне в Сочи. По мнению экспертов, ситуация в регионе вряд ли поспособствует взрывному турпотоку на российский курорт, при этом может обрушить въездной поток из арабских стран, который активно развивался последние годы.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, массовой переориентации российских путешественников с зарубежных курортов на отечественные не произойдет. Такое мнение в беседе с «Ъ-Сочи» высказала директор отельной управляющей компании Lavicon Светлана Лютая.

«Для нашего внутреннего гостя этот фактор не станет определяющим, и влияние будет незначительным. Российский турист сегодня взвешивает риски по-своему: в нашем южном регионе тоже есть определенные сложности с логистикой, вопросы безопасности. Поэтому те, кто выбирал зарубежные направления, вряд ли массово переориентируются на российский юг только из-за закрытия неба на Ближнем Востоке»,— пояснила она.

Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ, гендиректор «Турплатформы» Сергей Толчин отметил, что туристы, отказывающиеся от поездок в страны Персидского залива (которые в 2025 году посетили 2,5 млн россиян), переориентируются на другие зарубежные направления, такие как Турция или страны Юго-Восточной Азии, а не на внутренний туризм. Поэтому, по его словам, ситуация на Ближнем Востоке не окажет существенного влияния на загрузку российских курортов.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова добавляет, что туристы, отказывающиеся от Ближнего Востока, чаще смотрят в сторону Азии: за последние две недели вырос интерес к Китаю, Вьетнаму и Таиланду.

Гораздо более болезненным ударом для отрасли эксперты называют проблемы с въездным туризмом. По словам госпожи Лютой, в последние несколько лет российские курорты, особенно горный кластер Сочи, демонстрировали кратный рост интереса со стороны гостей из стран Персидского залива.

«Мы активно привлекали арабских туристов: выстраивали под них сервис, делали все возможное, чтобы гостям из стран Персидского залива было у нас комфортно. Мы видели кратный рост интереса с их стороны к Сочи и горному кластеру. Сейчас же из-за конфликта и отмены полетных программ этот поток практически остановится, и вот они как раз ехать перестанут. Для отельеров, которые инвестировали в этот сегмент, это ощутимая потеря»,— констатирует Светлана Лютая.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян подтверждает: арабские страны — Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ — уже отказываются от поездок в Россию из-за отмены рейсов и общей нестабильной обстановки. «Ближний Восток боится к нам прилетать, а не мы на Ближний Восток»,— отметил эксперт.

Главной проблемой, по мнению эксперта, для черноморского курорта остается не геополитика, а логистика. По словам господина Мкртчяна, на фоне этих трудностей туристы начинают переориентироваться на Крым: если по полуострову наблюдается рост на 15%, то по Сочи фиксируется спад на 20%. Железнодорожная инфраструктура не справляется с нагрузкой, а трасса М-4 «Дон» хронически перегружена.

Вопрос стоимости отдыха в сложившихся условиях остается открытым. Управляющие компании, такие как Lavicon, заявляют, что не планируют искусственно завышать цены на фоне новостей.

«Мы работаем в системе динамического ценообразования. Колебания будут, но они продиктованы рыночными механизмами, а не желанием спекулировать»,— подчеркивает Светлана Лютая.

Однако не все участники рынка столь оптимистичны. Генеральный директор АО «Это Прокат» Артурс Зантманс обращает внимание, что местные операторы пытаются использовать геополитическую напряженность для поднятия прайса. При этом значительного скачка спроса он не ждет. «Если тренд на осторожность при планировании зарубежных поездок сохранится, дополнительный спрос может оказать давление на цены, особенно в высокий сезон. Однако ключевым фактором по-прежнему остается ситуация с авиаперевозками и доступность альтернативных международных направлений»,— говорит эксперт.

Он добавляет, что в целом рынок туризма довольно быстро адаптируется к геополитике.

«Ценообразование российских туров по-прежнему зависит исключительно от традиционных факторов: конкуренции между курортами, транспортной доступности и макроэкономической стабильности»,— резюмирует госпожа Борисова, добавляя, что этим летом рынок ждет коррекция цен, которая может пойти как вверх, так и вниз в зависимости от спроса.

По данным господина Толчина, бронирования Сочи на сезон-2026 уже сейчас отстают на 25–30% от показателей прошлого года. При этом стоимость проживания в Адлерском районе выросла почти на 10%. Эксперт считает, что отельеры постараются компенсировать нехватку гостей за счет повышения цен.

Наталья Решетняк