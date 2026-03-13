Суд решил изъять имущество нижегородского судьи в отставке Вячеслава Сапеги

Ворошиловский райсуд Волгограда по антикоррупционному иску Генпрокуратуры решил изъять имущество бывшего судьи Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, оформленное на родственников. Общая стоимость имущества оценивается в 54 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Преследование господина Сапеги инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. С 1997 по 2006 год Вячеслав Сапега работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области, затем два года в Минюсте, после чего перешел в судебную систему. По мнению прокуратуры, ни сам он, ни подставные лица на официальные доходы не могли купить дорогостоящую недвижимость и транспорт.

Всего в доход РФ изымают пять объектов недвижимости и три автомобиля BMW X5. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Ранее по аналогичному иску суд решил изъять имущество другого представителя Нижегородского облсуда — Виктора Фомина. Оба в феврале 2026 года претендовали на должности замов председателя областного суда, но после претензий Игоря Краснова ушли в отставку. Затем в отставку подал и председатель Вячеслав Поправко, он покинет пост в конце марта.

Галина Шамберина