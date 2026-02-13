У бывшего нижегородского судьи Вячеслава Сапеги требуют изъять имущество

Генпрокуратура РФ подала в Ворошиловский райсуд Волгограда антикоррупционный иск к бывшему судье Нижегородского областного суда Вячеславу Сапеге и связанному с ним лицами, узнал «Ъ». По данным дела, у судьи оказалась многочисленная недвижимость и автомобили, зарегистрированные на тестя и тещу.

Преследование господина Сапеги инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов.

В иске указано, что главный ответчик с 1997 по 2006 год работал в прокуратуре Краснодарского края и Саратовской области. Затем два года проработал в Минюсте, после чего перешел в судебную систему.

По мнению прокуратуры, ни сам Вячеслав Сапега, ни подставные лица на официальные доходы не могли купить дорогостоящую недвижимость и транспорт.

В 2014 году «с помощью ничтожной сделки», говорится в иске, Вячеслав Сапега купил в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 кв. м за 7,5 млн руб. и оформил ее на тещу — Ларису Щербинину. В 2020 году он приобрел за 30 млн руб. квартиру и машино-место на Новоалексеевской улице в Москве и оформил ее на тестя Анатолия Щербинина.

Всего на родителей супруги, по данным прокуратуры, Вячеслав Сапега в 2008 — 2025 годах оформил не менее шести объектов недвижимости и три автомобиля. В том числе, на госпожу Щербинину, не имеющую водительских прав, были зарегистрированы два BMW X5.

У бывшей жены господина Сапеги в 2004 году оказался в собственности участок полей колхоза «Красное Знамя».

Все сделки, совершенные на неподтвержденные доходы, Генпрокуратура отнесла к актам коррупции, потребовав ареста подозрительного имущества, а затем обращения в доход государства.

Ранее прокуратура обратилась с аналогичным иском к другому судье Нижегородского облсуда — Виктору Фомину. Оба в феврале 2026 года претендовали на должности зампредседателя областного суда, но после претензий Игоря Краснова ушли в отставку.