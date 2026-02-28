Вячеслав Поправко покинул должность председателя Нижегородского облсуда

Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко покинул должность. Высшая квалификационная коллегия судей 27 февраля прекратила его полномочия на основании письменного заявления.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале судьи облсуда Виктор Фомин и Вячеслав Сапега претендовали на должности зампредседателя областного суда, но после претензий председателя Верховного суда Игоря Краснова ушли в отставку. После этого Генпрокуратура обратилась с исками о взыскании их имущества, которое надзор посчитал полученным коррупционным путем.

Вячеслав Поправко летом 2018 года был назначен заместителем председателя Нижегородского облсуда. В конце сентября он занял пост исполняющего обязанности председателя, а с декабря 2018 года стал председателем. В 2024 году господин Поправко был переназначен на новый шестилетний срок полномочий.

Галина Шамберина