Вячеслав Поправко покинул должность председателя Нижегородского облсуда

Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко покинул должность. Высшая квалификационная коллегия судей 27 февраля прекратила его полномочия на основании письменного заявления.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале судьи облсуда Виктор Фомин и Вячеслав Сапега претендовали на должности зампредседателя областного суда, но после претензий председателя Верховного суда Игоря Краснова ушли в отставку. После этого Генпрокуратура обратилась с исками о взыскании их имущества, которое надзор посчитал полученным коррупционным путем.

Вячеслав Поправко летом 2018 года был назначен заместителем председателя Нижегородского облсуда. В конце сентября он занял пост исполняющего обязанности председателя, а с декабря 2018 года стал председателем. В 2024 году господин Поправко был переназначен на новый шестилетний срок полномочий.

Галина Шамберина