В Краснодаре доля расходов на аренду жилья составляет 32% от зарплаты

В Краснодаре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в марте 2026 года составила 26,1 тыс. руб. Доля расходов на съем жилья достигла 32% от заработной платы. За год этот показатель снизился на 6 процентных пунктов, рассказали в пресс-службе Циана.

От 27 до 56% заработной платы тратится на оплату аренды в крупных городах. В среднем этот показатель составляет 34%. Стоимость съема жилья влияет на различия между городами сильнее размера зарплаты: разброс ставок — в 4 раза, а доходов — в 2,5 раза.

Самая высокая финансовая нагрузка зафиксирована в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге — на оплату съема уходит 43–56% от доходов. Это города с самой дорогой арендой. В топ-5 также попали Калининград и Астрахань — в первом случае повлияли высокие ставки, во втором — низкие зарплаты.

Самая доступная аренда отмечается в Тольятти, Новокузнецке и Пензе — на оплату проживания уходит лишь 27–28% от заработной платы. Ставки здесь самые низкие среди анализируемых городов. Похожая ситуация наблюдается в Кемерове, Липецке и Оренбурге — 29%.

В прошлом году доступность съемного жилья была ниже — в среднем по городам на оплату аренды тратилось 38% от зарплаты. Нагрузка снизилась, поскольку ставки аренды почти не изменились (выросли в среднем лишь на 1,4%), в то время как доходы продолжили расти (за последний год они увеличились в среднем на 13%).

Съем жилья стал доступнее в 37 городах из 40 анализируемых. Особенно заметное снижение нагрузки произошло в Сочи, Астрахани, Хабаровске и Калининграде (доля от зарплаты сократилась на 8–14 п.п.). В первых трех городах это связано с тем, что аренда подешевела, в Калининграде — с заметным повышением среднего уровня доходов. В Саратове и Набережных Челнах нагрузка почти не изменилась, а в Ставрополе выросла.

«В 2025 году мы не ожидаем сильного увеличения расценок на рынке аренды — рост ограничен высокой базой и восстановлением активности в сегменте купли-продажи. Индексация зарплат также замедлилась, но пока они растут быстрее ставок, поэтому доступность съема жилья может еще немного увеличиться»,— отмечает Елена Бобровская, ведущий аналитик Циана.

Алина Зорина