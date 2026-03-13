Песков прокомментировал снятие США санкций с российской нефти в танкерах

Решение США снять ограничения с российской нефти, находящейся в транзите, связано со стремлением стабилизировать энергетические рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«В этом плане наши интересы совпадают... Ситуация чревата нарастанием кризиса в энергетике»,— сказал господин Песков на брифинге. Отвечая на вопрос о дальнейшем смягчении ограничений, он уточнил, что «они (США.—"Ъ") не планируют снимать санкции с РФ».

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Документ действует до 12 апреля. Министр финансов Скотт Бессент пояснял, что разрешение распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути. По словам господина Бессента, лицензия направлена на расширение географии поставок уже отправленных партий топлива.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает масштабные перебои поставок нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива в марте может сократить мировое предложение на 8 млн баррелей в сутки (б/с). Глобальные поставки по итогам года достигнут 107,2 млн б/с. Рост составит 1,1 млн б/с вместо ожидавшихся 2,4 млн б/с. Россия может частично компенсировать выпавшие объемы.

