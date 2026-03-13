На Дону рост продаж препаратов для ЗГТ составил 27%

В Ростовской области в январе-феврале 2026 года объем аптечных продаж препаратов для заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в менопаузу в денежном выражении составил 65,3 млн руб., что на 26,9 % больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда гормональных препаратов было продано на 51,5 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Рост объема продаж препаратов для ЗГТ в количественном выражении составил 14,1%. За два месяца 2026 года в регионе было продано 33,3 тыс. упаковок, в аналогичный период прошлого года — 29,1 тыс. пачек.

Чаще всего в Ростовской области покупают препараты Фемостон — 49,3% от общего числа продаж, Анжелик — 20,4%, Эстрожель —9,6%, Прогинова — 6,2% и Овестин — 4,4%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-феврале 2026 года в регионе объем продаж гормональных оральных контрацептивов в денежном выражении вырос на 16,3%. В начале 2026 года он составил 136,8 млн. руб., в аналогичный период 2025 года — 117,6 млн. руб.

Наталья Белоштейн