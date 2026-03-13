В Ростовской области объем продаж гормональных контрацептивов вырос на 16,3%

В январе-феврале 2026 года в Ростовской области объем продаж гормональных оральных контрацептивов в денежном выражении составил 136,8 млн. руб., что на 16,3% больше, чем аналогичный период 2025 года, когда противозачаточных таблеток в регионе было продано на 117,6 млн. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В тот же период в регионе зафиксирован и количественный рост гормональных контрацептивов. За первые два месяца 2025 года было продано 75,3 тыс. упаковок, что на 10,5% больше год к году.

Среди самых востребованных препаратов оказались Джес (18,3% от общего объема), Клайра (13,8%), Ярина (12,9%), Силует (6,1%) и Жанин (5,9%).

Прирост по объему продаж в денежном выражении показали и барьерные контрацептивы. В январе-феврале 2026 года презервативов в регионе было продано на 30,2 млн руб. Рост показателя составил 5,5%.

Увеличение продаж презервативов отмечено и в количественном выражении, в начале года было продано 69,8 тыс. упаковок, что на 3,5% больше, чем годом ранее — 67,3 тыс. пачек.

В числе востребованных средств барьерной контрацепции значатся CONTEX (40,9%), DUREX (38,3%), MAXUS (7,2%), VIVA (3,1%) и VIZIT (2,3%).

Наталья Белоштейн