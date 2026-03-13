Авиакомпания Nordstar возобновляет рейсы Красноярск—Геленджик после перерыва

Авиакомпания Nordstar с 25 июня восстановит прямое авиасообщение между Красноярском и Геленджиком после пятилетнего перерыва. Полетная программа рассчитана до середины сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Самолеты будут вылетать из Красноярска в 12:10 и приземляться в Геленджике в 14:20. Обратный вылет запланирован на 15:50. Продолжительность полета составит 5 часов 30 минут.

«Мы знаем, что Геленджик популярен у жителей Сибири, теперь у них снова есть возможность прилететь на курорт напрямую, минуя пересадку в аэропортах Москвы. Nordstar уже выполняли прямые рейсы в Геленджик из Красноярска в летнем сезоне 2021 года, и мы рады, что спустя пять лет мы снова сможем обслуживать данное направление»,— отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Помимо этого, Nordstar с начала июня начнет выполнять рейсы по маршруту Норильск—Геленджик с промежуточной посадкой в Москве. Эти перелеты планируются один раз в неделю по субботам.

