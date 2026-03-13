Власти Ростовской области ожидают увеличения турпотока на 10% в 2026 году

По оценке властей Ростовской области, в 2026 году количество туристов, приезжающих в регион, вырастет на 10%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В 2025 году число турпоездок по Ростовской области превысило 1,9 млн. По этому показателю область вошла в десятку регионов, принявших набольшее количество туристов.

Как отметили в агентстве, Ростовская область как туристическое направление пользуется популярностью прежде всего у жителей соседних регионов. Гостей привлекает «транспортная доступность, компактность территории, самобытная гастрономия, а также доступный ценовой сегмент в сфере проживания и досуга», считают в организации.

Повышение турпотока ожидается за счет развития инфраструктуры, повышения качества сервиса и продвижения турпродуктов.

Кристина Федичкина