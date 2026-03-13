Нижегородский комитет по увековечению второй год откладывает вопрос о Сталине

Вопрос об установке памятника Иосифу Сталину вновь не вошел в повестку заседания комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, прошедшего 12 марта 2026 года. Секретарь реготделения КПРФ Роман Кабешев сообщил «Ъ-Приволжье», что вопрос по-прежнему не снят, но и не рассматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Этой инициативе пошел уже второй год, о ее внесении нижегородское реготделение КПРФ сообщало в начале марта 2025 года. Сначала вопрос выносили на рассмотрение комитета, но решение по нему откладывали, а затем перестали выносить вовсе.

Роман Кабешев добавил, что также завис и вопрос возвращения надписи «Сталинскому соколу» на памятник Валерию Чкалову, который установлен на площади Минина и Пожарского. Ранее КПРФ получило ответ правительства области о признании обоснованным возвращения надписи. Но по этому вопросу пока продолжаются экспертизы и согласования.

Галина Шамберина