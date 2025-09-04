На нижегородский памятник Валерию Чкалову вернут надпись «Сталинскому соколу»

Надпись «Сталинскому соколу» будет возвращена на памятник Валерию Чкалову, который установлен на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском обкоме КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», с инициативой вернуть упоминание о Иосифе Сталине на памятник выступило нижегородское областное отделение ЛКСМ РФ.

Памятник работы скульптора Исаака Менделевича был установлен в 1940 году. На тот момент надпись на постаменте «Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени» дополняла фраза «Сталинскому соколу». Позже металлические буквы двух этих слов были спилены с памятника. На их месте до сих видны металлические штыри, за счет которых буквы крепились к постаменту.

По словам руководителя регионального отделения КПРФ, депутата Госдумы Владислава Егорова, коммунисты получили ответ от областного правительства, где возвращение упоминания о Сталине на памятник Валерию Чкалову признали обоснованным. Из ответа следует, что уже разработан эскиз восстановительных работ, получены предложения по технологии реализации проекта и начался процесс согласования возвращения исторической надписи с областным управлением охраны объектов культурного наследия.

Также коммунисты добиваются установки памятника Сталину в Нижнем Новгороде. Решения по этому вопросу в городской администрации пока не принято.

Андрей Репин