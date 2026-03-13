Кубань стала лидером в ЮФО по закупкам телекоммуникационного оборудования

Краснодарский край занял первое место среди регионов Южного федерального округа по объему закупок телекоммуникационного оборудования. На регион приходится 43,4% всех торгов в округе в этом сегменте, сообщила «Эксперту Юг» коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Второе место по активности занимает Ростовская область с долей 33,1%, третье — Волгоградская область (16,3%). Таким образом, на три региона приходится почти 93% всех закупочных процедур в ЮФО по данному направлению.

По словам экспертов, наибольший рост спроса зафиксирован в сегменте спутникового интернета — количество закупок увеличилось на 22,4%. Также заметно выросло число торгов на Wi-Fi-роутеры (на 20,2%), коммутаторы (на 10,8%) и маршрутизаторы (на 6,6%). Аналитики связывают эту динамику с развитием локальных сетей и резервных каналов связи в регионе.

Вячеслав Рыжков