Сотрудниц ЗАГСов Кубани будут судить за подделку документов для гражданства Италии

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая помогала россиянам получить итальянское гражданство через фальсификацию документов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В деле фигурируют начальники отделов ЗАГС Славянского и Крымского районов, подчиненная одной из них, а также две местные жительницы. Всего им предъявлено обвинение в 26 эпизодах внесения недостоверных данных в государственные реестры.

По данным следствия, с 2022 года по август 2024-го участницы группы действовали по отработанной схеме. Они находили граждан, желавших получить итальянское гражданство, после чего подбирали анкетные данные умерших жителей Италии. Затем обвиняемые вносили ложную информацию в архивные книги о рождении, указывая, что родственники их клиентов якобы были гражданами Италии. Для этого использовались поврежденные или пустые бланки в архивах ЗАГСа Крымского района. На основании поддельных записей недостоверные сведения попадали в федеральную информационную систему.

Трое обвиняемых находятся под стражей, еще две — под домашним арестом. Оперативное сопровождение дела обеспечивали сотрудники управления экономической безопасности краевого главка МВД.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина