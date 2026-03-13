Два пешехода погибли на автодороге М-4 «Дон» в Кореновском районе

Этой ночью на автодороге М-4 «Дон» водитель грузового автомобиля насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Авария произошла 12 марта около 23:30 в Кореновском районе Краснодарского края. 26-летний водитель грузового автомобиля Volvo на проезжей части сбил двух пешеходов, которые погружали мотоцикл в прицеп легковой машины марки Lada.

В результате ДТП один из пешеходов — 29-летний местный житель — погиб на месте аварии. Позже в медучреждении скончался второй пешеход — 31-летний мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина