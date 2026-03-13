Сумма требований по иску «Атомстройкомплекса» к физлицам составила 570 млн руб.

Генеральная прокуратура по антикоррупционному иску в отношении корпорации «Атомстройкомплекс» требует с физлиц-ответчиков 570 млн руб., сообщил источник «Ъ-Урал». Кроме того, земельные участки компании в Среднеуральске (Свердловская область) оценили в 467 млн руб.

Напомним, среди ответчиков фигурируют три компании корпорации и 11 физических лиц. В качестве ответчика значится бывший замглавы Среднеуральска Александр Астахов, которого 10 лет назад судили за передачу земельных участков, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. В деле также фигурирует бывший депутат законодательного собрания Свердловской области и экс-лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Геннадий Ушаков.

Заседание по делу проходит в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в закрытом от прессы режиме.

Артем Путилов

