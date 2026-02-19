Дела земельные

Генпрокуратура РФ планирует изъять в доход государства имущество одного из крупнейших застройщиков Урала – «Атомстройкомплекса» и ряда физических лиц. Иск об этом будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Среди ответчиков фигурируют три компании корпорации и 11 физических лиц. В качестве ответчика значится бывший замглавы Среднеуральска Александр Астахов, которого 10 лет назад судили за передачу земельных участков, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. По данным «Ъ-Урал», речь идет об изъятии земельных участков в Среднеуральске. На спорное имущество наложен арест.



Заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга об изъятии имущества у корпорации «Атомстройкомплекс» и связанных с ней компаний. Исковое заявление было подано в суд еще 2 февраля и тогда же было принято к рассмотрению. Указано, что выдано 14 исполнительных листов.

Как следует из картотеки суда, в качестве ответчиков по делу выступают АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"», ООО «Компания "Атомстройкомплекс"», ООО «Специализированный застройщик "Южный Берег"».

«Атомстройкомплекс» образован в 1995 году и является крупнейшим строительным холдингом Уральского региона. Компания специализируется на строительстве жилья и социальных объектов. Согласно сервису Kartoteka.ru, владельцем АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"» является компания «Атомстройкомплекс-Строительство», а ей владеют Валерий Ананьев (50%) и Павел Кузнецов (50%). По итогам 2024 года чистые активы АО составляют 3,7 млрд руб., прибыль – 80 млн руб., а выручка – 9,8 млн руб. ООО «Компания "Атомстройкомплекс"» в равных долях (9,58%) владеют Вячеслав Степанов, Евгений Беляев, Олег Минкин, Алексей Гвержис. 52,1% также у компании «Атомстройкомплекс-Строительство». Чистые активы компании по итогам 2024 года – 493,1 млн руб., выручка – 9,1 млн руб., прибыль – 10,4 млн руб. ООО «СЗ "Южный берег"» на 100% принадлежит компании «Атомстройкомплекс-Строительство».

Также ответчиками выступают тезка бывшего замглавы городского округа Среднеуральск Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий. В качестве третьего лица выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

По данным источника «Ъ-Урал», речь в исковом заявлении может идти об изъятии земельных участков в Среднеуральске.

«Идет подготовка к рассмотрению дела. Судом приняты меры обеспечительного характера по иску, на спорное имущество наложен арест»,— сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, в 2016 году бывший заместитель главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ Среднеуральска Александр Астахов и экс-председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Петров были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, с 2009 по 2013 годы чиновники способствовали передаче подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству земельных участков, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. Отчуждение происходило по заведомо заниженной стоимости, а впоследствии реализовано по рыночной цене.

Речь шла об участках общей площадью свыше 530 тыс. кв. м.

По решению суда Александр Астахов приговорен к пяти годам в колонии общего режима, Сергей Петров – к трем годам в колонии общего режима. Через год, в 2017 году, с них было взыскано 77,4 млн руб.

Ответчики среди физических лиц также связаны с Коптяками. Например, согласно сервису Kartoteka.ru, Геннадий Визгалов и Юрий Кирьянов ранее значились среди участников дачного некоммерческого партнерства «Коптяки 2007» (сейчас ликвидировано). Также господин Визгалов является владельцем агентства деловых коммуникаций «Миллениум», зарегистрированного в Коптяках. Александр Турецкий, Владимир Резников, Александр Вильховский, Валерий Климов, Борис Мешалов значились среди участников дачного некоммерческого партнерства «Атлас».

Согласно сайту компании «Атомстройкомплекс», девелопер реализовывал несколько проектов в Среднеуральске, а также у него есть проект мультиформатного поселка таунхаусов в деревне Коптяки под Среднеуральском.

В компании пока не стали комментировать ситуацию. Ранее в пресс-службе строительного холдинга РБК Екатеринбург сообщили, что участки приобрели по договору купли-продажи и отношения к дачному партнерству не имеют. «Ожидаем решения суда», — резюмировали в «Атомстройкомплексе».

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 марта.

Мария Игнатова