«Атомстройкомплексе»: иск Генпрокуратуры подан из-за участков в Среднеуральске

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии имущества к корпорации «Атомстройкомплекс» в отношении земельных участков в Среднеуральске (Свердловская область), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе строительного холдинга «Атом». Напомним, заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга об изъятии имущества у корпорации «Атомстройкомплекс» и связанных с ней компаний. В деле также фигурируют 11 физических лиц.

По данным компании, участки, о которых идет речь в иске, находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время. Там также отметили, что судебное разбирательство не влияет на остальные проекты компании и исполнение обязательств. «Все подразделения работают в обычном режиме, строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры идет в соответствии с утвержденными графиками»,— рассказали в пресс-службе холдинга.

Дело связано с земельными участками в Коптяках. Согласно картотеке суда, среди ответчиков есть бывший заместитель главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ Среднеуральска Александр Астахов. В 2016 году его и другого чиновника судили за передачу подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству земель, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки.

Мария Игнатова