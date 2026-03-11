Экс-депутата привлекли к делу об изъятии в доход государства имущества «Атома»

Бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области и экс-лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова привлекли в качестве третьего лица к судебному разбирательству об изъятии имущества в доход государства у компании «Атомстройкомплекс». Информация об этом появилась в картотеке Верх-Исетского районного суда. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии имущества к корпорации в отношении земельных участков в Среднеуральске (Свердловская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Геннадий Ушаков известен как экс-депутат свердловского заксобрания двух созывов. Он был первым в России парламентарием, признанным банкротом. Несколько лет назад он переехал в Омск и там в 2025 году был осужден за дачу взятки. Помимо Геннадия Ушакова в качестве третьих лиц фигурируют Алексей Тимощук, Римма Румянцева, Никита Демидов, Сергей Данилов и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Среди ответчиков фигурируют три компании корпорации и 11 физических лиц. В качестве ответчика значится бывший замглавы Среднеуральска Александр Астахов, которого 10 лет назад судили за передачу земельных участков, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки.

Судебное заседание в Верх-Исетском райсуде назначено на 12 марта.

Мария Игнатова