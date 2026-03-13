Поставки импортной продукции в Краснодарский край снизились на 6,4%

В Краснодарский край с начала 2026 года завезли около 24 тыс. т различных фруктов из 24 стран. Объемы поставок импортной продукции снизились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Из числа определенных продуктов больше всего в Краснодарский край с начала этого года поступило гранатов — почти 11 тыс. т. На втором месте авокадо — 7,8 тыс. т. Также в крупных объемах завозили груши (1,4 тыс. т), яблоки (1,3 тыс. т) и помело (1,3 тыс. т).

По данным Россельхознадзора, в меньших количествах импортировали киви — более 1 тыс. т, хурму — 778 т и айву — 245 т. Минимальные поставки пришлись на экзотические фрукты: ананасы (4,8 т) и манго (1,2 т).

Подкарантинную продукцию поставляли из Турции, Израиля, Ганы, Сирии, Вьетнама, Азербайджана, Казахстана, Кении, Бразилии, Ирана, Китая, Индонезии, Индии, Узбекистана, ОАЭ, Шри-Ланки, Уганды, Эфиопии, Руанды, Египта, Мозамбика, Перу, Армении и Абхазии.

Как отметили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, экспортных поставок этих продуктов из Краснодарского края в этом году не зафиксировано.

Алина Зорина