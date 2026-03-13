Объем рынка офлайн-развлечений Краснодара в 2026 году может составить 3,8 млрд рублей

Краснодар занял шестое место в Индексе разнообразия офлайн-развлечений среди 26 крупнейших городов России. Рейтинг подготовили аналитики ON Медиа и агентства Onside. По их прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в столице Кубани в 2026 году достигнет 3,8 млрд руб., что соответствует 2,3% совокупного рынка крупнейших российских городов. В первую десятку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Самара и Пермь.

Аналитики отмечают, что развитие событийной индустрии в Краснодаре поддерживается ростом населения и увеличением спроса на культурные и развлекательные мероприятия. Это способствует разнообразию форматов событий, однако одновременно формирует дефицит современных площадок, прежде всего малых и средних, для проведения деловых и массовых мероприятий.

По данным исследования, в сегменте детских мероприятий Краснодар входит в тройку лидеров в стране — в 2026 году ожидается более 300 таких событий. По числу фестивалей город занимает четвертое место (около десяти мероприятий в год), пятое — по количеству стендап-шоу и других развлекательных программ. По числу концертов Краснодар находится на шестой позиции — прогнозируется около 700 выступлений, а по количеству театральных постановок — на седьмой, с ожидаемыми 400 спектаклями. Выставочный сегмент развивается медленнее: по числу выставок город занимает 21-е место.

Эксперты отмечают, что ключевую роль в структуре событийного рынка Краснодара играет выставочно-деловой сегмент, тогда как массовые мероприятия нередко проходят на открытых площадках и ориентированы в том числе на туристический поток из курортных территорий региона. При этом в пиковые периоды крупные площадки оказываются перегружены, тогда как спрос на современные пространства небольшого и среднего формата продолжает расти.

В исследовании учитывались различные форматы событий — концерты, спектакли, стендап-шоу, детские мероприятия, фестивали и выставки, а также такие показатели, как динамика численности населения, уровень жизни, развитость городской инфраструктуры и туристический поток.

Вячеслав Рыжков