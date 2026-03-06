Депутат Свинцов рассказал о судьбе Telegram после слов Путина о неподконтрольных России видах связи
Депутат Свинцов: у Telegram осталось мало времени после слов Путина
Слова президента Владимира Путина об опасности использования видов связи, которые не подконтрольны России, — это «недвусмысленный сигнал». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Андрей Свинцов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«У компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение: либо выполнить весь комплекс российского законодательства... либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения»,— сказал господин Свинцов изданию «Подъем».
В преддверии 8 марта Владимир Путин встретился в Кремле с женщинами-военнослужащими. Во время беседы он, упомянув Telegram, указал на опасность «использования систем связи, которые не подконтрольны нам». Одна из участниц встречи назвала Telegram «вражеским видом связи». Военнослужащая добавила, что для замены сервиса необходимо «что-то разработать свое, Max доработать».
Подробности — в материале «Ъ» «Поздравительная "Телеграму"».