Депутат Свинцов рассказал о судьбе Telegram после слов Путина о неподконтрольных России видах связи

Слова президента Владимира Путина об опасности использования видов связи, которые не подконтрольны России, — это «недвусмысленный сигнал». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение: либо выполнить весь комплекс российского законодательства... либо в отношении его бизнеса будут введены ограничения»,— сказал господин Свинцов изданию «Подъем».

В преддверии 8 марта Владимир Путин встретился в Кремле с женщинами-военнослужащими. Во время беседы он, упомянув Telegram, указал на опасность «использования систем связи, которые не подконтрольны нам». Одна из участниц встречи назвала Telegram «вражеским видом связи». Военнослужащая добавила, что для замены сервиса необходимо «что-то разработать свое, Max доработать».

Подробности — в материале «Ъ» «Поздравительная "Телеграму"».