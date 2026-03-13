Жителя Ейска оштрафовали за оскорбление госслужащих

В Ейске по постановлению межрайонной прокуратуры оштрафовали местного жителя за заявление с оскорблениями в адрес государственных служащих. Мужчина должен будет заплатить 7 тыс. руб. в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно сведениям прокуратуры, в декабре 2025 года мужчина через портал государственных услуг обратился с оскорбительным заявлением в адрес чиновников. Его заявление в адрес неопределенного круга лиц, по данным правоохранительных органов, противоречило общепринятым нормам морали и нравственности.

Установлено, что ранее житель Ейска уже привлекался к административной ответственности за оскорбление сотрудников внутренних дел. В его отношении возбудили новое административное дело.

Мировой судья привлек мужчину к административной ответственности в виде штрафа в размере 7 тыс. руб. по результатам рассмотрения дела.

София Моисеенко