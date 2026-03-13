Джизус, Elvira T и «Маскарад» Лермонтова



В эти весенние выходные жителей и гостей Краснодара ожидает разнообразная программа развлечений, шоу и концертов. В городских концертных залах и барах выступят популярные хип-хоп и поп-исполнители, а в театрах покажут спектакли, поставленные на основе литературных произведений Пушкина и Лермонтова. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

13 марта в 18:00 в Кроп Арене состоится концерт хип-хоп и рок артиста Джизуса. Молодой музыкант приедет в Краснодар в рамках своего большого тура и исполнит свои самые знаменитые хиты.

Стоимость билетов — 1014 руб. (16+)

14 марта в 19:00 в Муниципальном концертном зале пройдет концерт классической музыки — «Вечер хоровой музыки». Артисты исполнят произведение Джованни Баттисты Перголези — «Стабат Матер», который, как сказано в описании к мероприятию, состоит из 13 частей, сольные и дуэтные, медленные и более быстрые чередуются. Характер этого сочинения отличается трогательностью и проникновенной лирикой.

Стоимость билетов — 500 руб. (6+)

14 марта в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar запланирован концерт музыки народов мира группы Nytt Land в рамках их тура Aba Khan Tour. Как сказано в описании, название нового альбома музыкантов переводится как «Медвежья кровь» и посвящено Сибири — ее бескрайним степям, суровым лесам и древним традициям коренных жителей. В основу текстов легли обрядовые песни и мифология сибирских народов.

Стоимость билетов — 1900 руб. (16+)

14 марта в 19:00 в клубе «Счастье» выступит поп-певица Elvira T. В рамках своего концерта девушка исполнит свои самые знаменитые песни, так полюбившиеся фанатам. Также для самых ярых поклонников будет организована зона Meet & Greet, где можно получить фото с артистом, открытку с цитатой из песни и автограф.

Стоимость билетов — 1472 руб. (16+)

15 марта в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт хип-хоп и рэп объединения «Макулатура». Артисты приезжают в краевую столицу в рамках своего тура «Современник 2: Возмездие» и порадуют слушателей своими лучшими хитами.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

15 марта в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит поп- и рок-артист Юг 404. Как сказано в описании к мероприятию, вместе с музыкантом также выступят 22 раза и Gazik 202, которые исполнят свои лучшие хиты.

Стоимость билетов — 2000 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

13 марта в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького покажут трагикомедию «Поминальная молитва». Это история о том, как в бедном местечке Анатовке начала XX века, в период усилившихся антисемитских настроений и массовых еврейских погромов, бедный молочник Тевье цитирует Священное Писание и пытается устроить судьбу своих пяти дочерей с помощью удачного замужества, сказано в описании к мероприятию.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+)

13 марта в 18:30 в Театре Защитника Отечества состоится показ драматической постановки «Дорогая Елена Сергеевна». Зрителям расскажут о конфликте поколений, о жизненных ценностях и способах их достижения. Эта драма о молодежи для молодежи и о вечном вопросе существования той нравственной грани, за которой смелость становится агрессией, а прогрессивность — беспринципностью.

Стоимость билетов — 400 руб. (6+)

14 и 15 марта в Музыкальном театре Краснодара состоится показ оперы «Руслан и Людмила» по одноименной поэме А. С. Пушкина. Как сказано в описании мероприятия, это произведение одновременно эпическое и богатое, но вместе с тем мелодичное и понятное. В нем восхвалялся героизм и настоящее благородство, а трусость, злоба и жестокость беспощадно высмеиваются и порицаются.

Стоимость билетов — 600 руб. (6+)

14 марта в 17:00 в Одном театре покажут драматический спектакль «Руки женщин моей семьи были не для письма». В описании к событию говорится, что это автофикциональная история о молодой женщине, нашедшей в себе силы через болезнь и медленное разрушение своего тела осмыслить себя и свой род.

Стоимость билетов — 1200 руб. (16+)

15 марта в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут драматический спектакль под названием «Маскарад», поставленному по одноименному произведению М. Ю. Лермонтова. Зрителям расскажут историю Евгения Арбенина и о том возможна ли чистая непоколебимая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+).

15 марта в 20:30 в Одном театре состоится показ драматической постановки «Параллели». Как говорится в описании к мероприятию, это пластический спектакль, который рассказывает об исследовании отношений между двумя людьми. Что главное в жизни мужчины и женщины, по каким-то причинам оказавшихся рядом друг с другом? Нужно ли считать их параллельными или антимирами? Или все-таки единым целым?

Стоимость билетов — 900 руб. (18+).

13 марта в 18.30, а также 14 и 15 марта в 18.00 в Молодежном театре зрителям представят постановку «Лед растает» по мотивам пьесы Людмилы Ковалевой «Рыба». Это история о том, как 12-летняя Света пришла домой, а родители исчезли. Неужели их забрала Рыба — та самая, что погрузила весь мир в вечную зиму? В поисках ответов Света отправляется в путешествие по миру своих снов и воспоминаний, сказано в описании к постановке.

Стоимость билетов — 2500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В Краснодаре на экраны кинотеатров вышел фильм под названием «К себе нежно». Это история о Наде, которая является успешным отоларингологом-хирургом, но к своим 40 годам поняла, что совсем ничего о себе не знает. Ей нужны перемены, в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.

Стоимость билетов — 450 руб. (16+)

Также в прокате комедия «Новая теща». Как сказано в описании к фильму, сюжет вращается вокруг Виктора Суслова, который снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живет под каблуком новой тещи, с ее единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. В главных ролях Мария Аронова, Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

Стоимость билетов — 350 руб. (18+)

На экраны вышел иностранный триллер «Наследник», который покажет историю Беккета, который намерен завладеть миллиардным наследством богатых родственников и избавиться от них. И сделать это ему придется дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

Стоимость билетов — 590 руб. (18+)

В прокат вышло семейное кино под названием «Марсупилами. Пушистый круиз». По сюжету, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь он не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости, сказано в описании.

Стоимость билетов — 460 руб. (16+).

Куда сходить еще

14 марта в 20:00 жители и гости Краснодара смогут посетить юмористическое шоу «Битва комиков». Юмористы сойдутся в ожесточенной схватке за звание самого смешного комика этой недели, и самый смешной получит 10 тыс. руб.

Стоимость билетов — 700 руб. (16+).

14 марта в 22:00 в баре «Оборотень» состоится шоу «Бывшие». Любой желающий может выйти на сцену к комикам и рассказать постыдную историю о бывшем партнере — с неизвестной концовкой, говорится в описании шоу. Задача комиков — предложить свои версии того, чем все закончилось.

Стоимость билетов — 200 руб.(18+)

