В Абинском районе повреждены четыре дома после атаки БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников, по предварительным данным, повреждены четыре домовладения в Холмском сельском поселении. Об этом сообщил глава Абинского района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что в частных домах посекло окна и кровлю, также выбита дверь. Пострадавших нет.

Сейчас комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба. По ее результатам собственникам домовладений окажут необходимую помощь.

«На месте работают оперативные и специальные службы. Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул Илья Биушкин.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Над Адыгеей сбили 29 беспилотников, 25 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в Крымском районе Кубани ввели свободное посещение учебных учреждений вслед за Анапой. Школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, в Юбилейном районе Краснодара на проезжей части обнаружили упавшие фрагменты беспилотника.

По данным губернатора Краснодарского края, в результате атаки БПЛА в промзоне станицы Новоминской Каневского района повреждено сельскохозяйственное предприятие. На территории предприятия пострадали административные здания и цистерны с патокой. В результате произошедшего погиб один человек, еще двое сотрудников получили ранения. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Алина Зорина