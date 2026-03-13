В Абинском районе повреждены четыре дома после атаки БПЛА
В результате ночной атаки беспилотников, по предварительным данным, повреждены четыре домовладения в Холмском сельском поселении. Об этом сообщил глава Абинского района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что в частных домах посекло окна и кровлю, также выбита дверь. Пострадавших нет.
Сейчас комиссия проводит работу по оценке нанесенного ущерба. По ее результатам собственникам домовладений окажут необходимую помощь.
«На месте работают оперативные и специальные службы. Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул Илья Биушкин.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Над Адыгеей сбили 29 беспилотников, 25 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.
«Ъ-Кубань» писал, что в Крымском районе Кубани ввели свободное посещение учебных учреждений вслед за Анапой. Школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, в Юбилейном районе Краснодара на проезжей части обнаружили упавшие фрагменты беспилотника.
По данным губернатора Краснодарского края, в результате атаки БПЛА в промзоне станицы Новоминской Каневского района повреждено сельскохозяйственное предприятие. На территории предприятия пострадали административные здания и цистерны с патокой. В результате произошедшего погиб один человек, еще двое сотрудников получили ранения. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.