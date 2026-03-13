Более 30 БПЛА уничтожено в пригороде Майкопа

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале рассказал, что более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов было уничтожено этой ночью в пригороде Майкопа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ночь на 13 марта в Адыгее силами ПВО была отражена атака беспилотников. По словам Мурата Кумпилова, жертв и пострадавших среди населения нет. Никаких повреждений на территории региона не зафиксировано.

По данным Минобороны, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Наибольшее количество БПЛА, 80 единиц, сбили над Республикой Крым. Над Адыгеей уничтожили 29 беспилотников, 25 дронов сбили над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина