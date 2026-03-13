В Сочи пройдут учебные стрельбы
Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб на территории города 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Проведение учебных стрельб запланировано до 12:00 и с 17:00 до 23:00 мск в акватории Морского порта Сочи. В 16:50 о начале учений оповестят местных жителей.
«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— отметили в администрации.