В Сочи пройдут учебные стрельбы

Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб на территории города 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Проведение учебных стрельб запланировано до 12:00 и с 17:00 до 23:00 мск в акватории Морского порта Сочи. В 16:50 о начале учений оповестят местных жителей.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— отметили в администрации.

Алина Зорина

