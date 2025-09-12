Екатеринбург закупит 50 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поставку 50 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Троллейбусы должны поступить в Екатеринбург до 1 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 3 Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера

Начальная цена троллейбусов составляет 1,6 млрд руб. Это следует из лота, размещенного на сайте Госзакупок. Новые машины будут оснащены кондиционерами, зарядками для смартфонов, видеонаблюдением, системами бесконтактной оплаты и пандусами для маломобильных граждан.

«В целом в Свердловской области намерены сделать так, чтобы к 2030 году 85% всего транспорта в городах было современным и безопасным»,— резюмировал Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге 5 сентября на маршрут №18 вышли семь новых трехсекционных трамваев. В ближайшее время в город планируется доставить еще восемь таких трамваев.

Полина Бабинцева