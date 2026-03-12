До конца лета в Екатеринбург доставят 15 автобусов-«гармошек»

В Екатеринбург до конца лета планируют доставить 15 новых автобусов-«гармошек» на газомоторном топливе, сообщили в мэрии. На аукцион для поставщиков заявилась только одна компания — ООО «Авто-сейл». Закупка автобусов такого типа станет второй для города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга

Новые автобусы собираются направить на маршруты №50, №64 и №67. «Гармошки» длиной 18 м могут вмещать до 184 пассажиров, транспорт также оснащен валидаторами и табло с информацией о количестве оплативших проезд, системой «Умный город» и подсчетом пассажиров, USB-разъемами для зарядки.

Напомним, первые 15 автобусов-«гармошек» вышли на маршруты №49 и №51 в Екатеринбурге в августе: по мнению водителей, они более удобны в управлении, чем «Икарусы» — автобусы-«гармошки», которые ходили по городу с 90-х годов. На обкатку также планируется привезти первый троллейбус-«гармошку» от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ).

Ирина Пичурина