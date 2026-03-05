Орлов: на улицы Екатеринбурга вышли низкопольные троллейбусы «Горожанин»

С сегодняшнего дня по улицам Екатеринбурга начали курсировать низкопольные троллейбусы «Горожанин», сообщил глава города Алексей Орлов. «Выводим их на линию поэтапно – на маршрут № 34 вышли три новых троллейбуса»,— написал мэр у себя в Telegram-канале.

По его словам, за счет увеличения стоимости контракта вместо запланированных 50 в Екатеринбург поступят 55 таких троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Напомним, обновление троллейбусного парка началось в 2023 году в рамках масштабной транспортной реформы. С того момента приобретено 100 единиц транспорта. «Благодаря очередной поставке на все троллейбусные маршруты будет выходить 100% новый подвижной состав»,— прокомментировал господин Орлов.