Над Крымом, Адыгеей и Краснодарским краем сбили 134 беспилотника

За ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным минобороны, всего над регионами страны в ночь на 13 марта ликвидировали 176 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество БПЛА, 80 единиц, сбили над Республикой Крым. Над Адыгеей уничтожили 29 беспилотников, 25 дронов сбили над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.

Прошедшей ночью Севастополь пережил одну из самых продолжительных атак ВСУ, как сообщил губернатор Михаил Развозжаев. В Каневском районе Краснодарского края беспилотники ударили по предприятию, погиб один человек и еще двое пострадали.

София Моисеенко