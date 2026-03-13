Лес загорелся в Севастополе после атаки БПЛА

В Севастополе после атаки беспилотников загорелся участок леса. Возгорание произошло в районе Золотого пляжа в горно-лесистой местности, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Площадь возгорания оценивается в 1,5 тыс. кв. м. По словам губернатора, пожар спровоцировало падение сбитого БПЛА.

«Спецслужбы на месте», - написал Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 176 дронов над территорией страны. Указывалось, что над Крымом перехватили 80 БПЛА. Губернатор Развожаев уточнил, что всего над городом сбили 53 дрона. «Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время», — отметил он.