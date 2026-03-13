Российские силы ПВО за ночь сбили 176 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь российские средства ПВО нейтрализовали 176 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Крымом (80 дронов), также — над Кубанью (25), Адыгеей (29) и Азовским морем (18). Над Ростовской областью сбили семь беспилотников, над Курской --пять. Над Ставропольским краем перехватили три БПЛА, над Брянской областью и Черным морем — по два. По одному БПЛА сбили над Астраханской и Белгородской областями.