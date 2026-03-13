Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские силы ПВО за ночь сбили 176 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь российские средства ПВО нейтрализовали 176 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Крымом (80 дронов), также — над Кубанью (25), Адыгеей (29) и Азовским морем (18). Над Ростовской областью сбили семь беспилотников, над Курской --пять. Над Ставропольским краем перехватили три БПЛА, над Брянской областью и Черным морем — по два. По одному БПЛА сбили над Астраханской и Белгородской областями.

Новости компаний Все