Свободное посещение школ и детских садов ввели в Крымском районе

В Крымском районе Кубани ввели свободное посещение учебных учреждений вслед за Анапой. Школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме, сообщили в администрации района.

Родители могут самостоятельно принимать решение об отправлении ребенка на учебу или оставлении дома. Подробную информацию предоставляют сотрудники учебных учреждений в родительских чатах, подчеркнули в районной администрации.

В случае, если родители решат оставить учащегося дома, пропуска по неуважительной причине не будет.

София Моисеенко