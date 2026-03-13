Атаку ВСУ всю ночь отражали в Севастополе, сбито 53 беспилотника
В ночь с 12 на 13 марта Севастополь пережил одну из самых продолжительных атак за последнее время, об этом заявил губернатор Михаил Развозжаев. Силы ПВО и Черноморского флота отражали вражеский налет в течение всей ночи.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
За весь период отражения атаки в Севастополе сбили 53 беспилотника, обошлось без пострадавших. В настоящее время сообщается о ряде повреждений объектов жилой инфраструктуры.
В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в семи окнах, от упавших фрагментов БПЛА загорелся гараж, на улице Генерала Острякова обломок беспилотника пробил крышу, также пострадало остекление в районе Фиолентовского шоссе, на территории СНТ на Монастырском шоссе повреждения получила крыша пристройки к жилому дому.
В результате атаки БПЛА загорелась трава от сбитого беспилотника, в районе Золотого пляжа в горной местности возникло возгорание участка леса на площади 1,5 тыс. кв. м. На месте работают спецслужбы.