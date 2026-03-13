В учебных заведениях Анапы ввели свободное посещение из-за атак БПЛА

Власти Анапы приняли решение о вводе свободного посещения в учебных учреждениях в связи с участившимися атаками ВСУ. Режим действует с 13 марта, сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова.

Свободное посещение вводится для школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, средних и высших учебных заведений. При этом, как отметила глава Анапы, все образовательные учреждения города будут работать в штатном режиме. Окончательное решение об отправлении учащегося на занятия остается за родителями. В случае, если родители оставляют ребенка дома, об этом необходимо уведомить педагогов.

«Каждый ученик будет получать темы для самостоятельного изучения и домашнее задание»,— оповестила Светлана Маслова.

Родителей Анапы призвали подойти к решению взвешенно. Учебные учреждения города готовы к внештатным ситуациям, и нахождение детей дома не всегда является безопасным в период атак ВСУ.

София Моисеенко