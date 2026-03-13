Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Юбилейном микрорайоне Краснодара нашли обломки БПЛА

Упавшие фрагменты беспилотника обнаружены на проезжей части в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Об этом заявил глава города Евгений Наумов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам мэра Краснодара, в результате произошедшего обошлось без повреждений и пострадавших. В настоящее время на месте падения обломков работают специальные службы.

Евгений Наумов напомнил о действующем запрете на съемку и публикацию материалов работы средств ПВО. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо обращаться в 112, подходить к ним запрещается.

София Моисеенко

