ВСУ ударили по предприятию в Каневском районе Кубани
Сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района пострадало в результате атаки БПЛА. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на территории предприятия повредили административные здания и цистерны с патокой.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Атака ВСУ произошла днем 12 марта. Согласно актуальным данным, в результате произошедшего погиб один человек, еще двое сотрудников предприятия получили ранения. Они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.
Сообщается, что на территории предприятия также произошло локальное возгорание, его оперативно ликвидировали. На месте работают экстренные службы.