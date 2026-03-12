Дмитриев предрек начало крупнейшего энергетического кризиса в истории

Cпецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о скором наступлении крупнейшего энергетического кризиса в истории. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Таким образом господин Дмитриев прокомментировал сообщение Financial Times о том, что бюджет России ежедневно получает $150 млн от продажи нефти из-за резкого скачка цен на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В следующем сообщении Кирилл Дмитриев опроверг высказывание главы американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка, заявившего, что война США с Ираном вряд ли нанесет долгосрочный экономический ущерб нефтегазовым рынкам, несмотря на резкий рост цен.

Cпецпредставитель российского президента заявил, что «господин Финк ошибается», поскольку «потрясения со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие».

11 марта страны МЭА согласовали высвобождение нефти из своих резервов. В тот же день министры энергетики стран G7 заявили о готовности принять в координации с МЭА все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть. Она начала резко дорожать из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который блокировал Иран в ответ на военную операцию США и Израиля. Сегодня цена фьючерсов Brent вновь превысила $100 за баррель.