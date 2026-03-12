Россия отправила из Азербайджана грузовики с гумпомощью для Ирана

МЧС России доставило на самолете гуманитарную помощь для жителей Ирана в азербайджанский город Ленкорань. Ее отправили в республику на грузовиках, сообщили «РИА Новости» в азербайджанской государственной погранслужбе.

«Грузовики Иранского Красного Полумесяца с гуманитарной помощью отправились в Иран через пограничный пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе»,— сообщили в погранслужбе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным иранского Минздрава на 10 марта, за это время пострадали более 15 тыс. жителей исламской республики. Иранские СМИ писали, что число погибших достигло 1,2 тыс. Сегодня МЧС России сообщало, что предоставит Ирану более 13 тонн медикаментов. Самолет Ил-76 доставит груз через Азербайджан.