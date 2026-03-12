Россия направит в Иран 13 тонн медикаментов

МЧС России предоставит Ирану более 13 тонн медикаментов в виде гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 доставит груз через Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Передача медикаментов организована по поручению президента России Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова, следует из сообщения министерства.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным иранского Минздрава на 10 марта, за это время пострадали более 15 тыс. жителей исламской республики. 4 марта иранское министерство заявляло о примерно 1,2 тыс. погибших.