Над Крымом сбили два БПЛА

Над территорией Республики Крым ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 20:00. Всего над регионами России в это время уничтожили 30 украинских беспилотников. Из них 19 — над Белгородской областью, 6 — над Курской областью, 3 — над Брянской областью и 2 — над Крымом.

Как сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, в районе Нижней Голландии, по предварительным данным, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах. От упавших фрагментов сбитых беспилотников во дворе произошло возгорание гаража.

Алина Зорина