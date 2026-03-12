Над Севастополем сбили две воздушные цели

Над территорией Севастополя сбили две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя, в районе Нижней Голландии, по предварительным данным, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах. От упавших фрагментов сбитых беспилотников во дворе произошло возгорание гаража.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и оперативно выезжают на место»,— отметил Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что около 20:10 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, спустя час ее отменили.

Алина Зорина