В «Новом Ростове» завершили строительство школы и детсада

В микрорайоне «Новый Ростов» завершили строительство школы на 1,1 тыс. мест с полным комплексом инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своем Telegram-канале.

Учебное заведение уже передано в муниципальную собственность и примет школьников с 1 сентября. Помимо стандартных учебных помещений, в школе оборудованы бассейн, актовый зал, столовая, спортивные и тренажерные залы, стадион и амфитеатр. По словам главы региона, с сентября прошлого года в микрорайоне также функционирует детский сад на 200 мест.

Масштабный проект строительства «Нового Ростова» предусматривает строительство 1,8 млн кв. м жилья на территории 370 га. Всего в планах застройщика — возведение 11 детских садов, шести школ и поликлиник. Инвестор планирует разбить парк и озеленить 85 га территории.

Константин Соловьев