Реновацию хотят реновировать

В Санкт-Петербурге противники закона о комплексном развитии территорий (КРТ) начали подготовку к общегородскому референдуму по вопросу его отмены. Градозащитники создали «Штаб общегородского референдума по КРТ» и начали формировать организационный комитет. Следующим этапом должен стать сбор инициативной группы не менее чем из 300 человек. После этого заявку предстоит рассмотреть городской избирательной комиссии. Если горизбирком сочтет документ соответствующим требованиям законодательства, вопрос будет передан в Законодательное собрание для обсуждения и принятия.

Хрущевки, которые все-таки проголосовали «за» реновацию, расселяются в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним, но такие нововведения, все равно устраивают не всех: активные граждане продолжают настаивать на полной отмене закона о КРТ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Штаб общегородского референдума по КРТ, по словам одной из его участниц, Татьяны Атанасовой, вошли жители хрущевок, участники Общественного штаба по вопросам КРТ при Заксобрании (он прекратил свою работу в конце 2025 года.— «Ъ Северо-Запад»), городские активисты и сообщество «Гражданский Петербург».

«Безусловно, мы не ждем, что нас будут в нашей избирательной комиссии встречать с распростертыми объятиями. Мы не тешим себя такими надеждами, но мы делаем то, что должны. Выразить свое гражданское несогласие, это очень важно подчеркнуть, гражданское несогласие, законно мы можем только двумя способами: подать иск в суд, который мы уже подавали, когда закон был только принят в 2022 году, и провести референдум. Сейчас мы действуем через референдум»,— прокомментировала жительница дома-«хрущевки» Татьяна Атанасова.

В Telegram-канале «Реновация Новости», в котором также была опубликована информация о референдуме, отмечается, что сейчас «юристы ищут основания для подачи нового иска». Впервые жители хрущевок, 570 петербуржцев, обратились в суд еще в 2022 году. Иск дошел до Верховного суда РФ, который в 2023 году поддержал позицию губернатора. Александр Беглов просил прекратить судопроизводство, так как действие закона заморожено и, следовательно, права жителей он не нарушает.

Инициативу активистов первым поддержало петербургское отделение «Справедливой России». По словам главы эсеров в регионе Надежды Тихоновой, закон «так и не стал тем инструментом, который поддержали бы жители домов 1957–1970 годов постройки».

Она заявила, что партия выступает за «справедливую реновацию», которая учитывала бы мнение горожан, и призвала присоединяться к созданию штаба и сбору инициативной группы. В партии сообщили, что желающие стать координатором или волонтером в рамках подготовки к референдуму могут обратиться к региональное отделение СР.

По словам одного из авторов поправок в федеральный закон о КРТ, депутата Дениса Четырбока («Единая Россия»), никаких заявок на реализацию программы от застройщиков пока не поступало. «У нас в Правилах землепользования и застройки еще не отображены территории для реализации программы, а с этого должно все начинаться. Сейчас КРТ нереализуемо»,— рассказал господин Четырбок. Разговоры про референдум парламентарий назвал «попыткой пропиариться» со стороны «определенных активистов». «На моей практике были попытки провести референдумы по самым разным вопросам: по поводу передачи Исаакиевского собора, по поводу самокатов, но они не увенчались успехами»,— напомнил Денис Четырбок.

Партия КПРФ, хотя и выступала систематически против закона о КРТ, к работе над референдумом не подключится. «Законодательство о проведении референдумов у нас настолько сложное, что у нас нет никакой веры в то, что вообще у нас в городе и даже в стране возможно провести референдум»,— сообщили «Ъ Северо-Запад» в партии. Коммунисты добавили, что они будут публично настаивать, чтобы процедура референдума была упрощена, так как, по их мнению, это «отличная форма народного волеизъявления».

Но конкретно в нынешних реалиях партия считает данную инициативу в настоящий момент пустой тратой сил и средств, заключили в КПРФ.

Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов говорит: «На мой взгляд, разумнее добиваться изменения нынешнего закона, чем требовать проведения общегородского референдума "об отмене закона о КРТ". Тем более понимая, что в нынешних условиях проведение референдума практически невозможно». Еще в конце прошлого года «яблочники» разработали законопроект, который дополняет основной закон о КРТ и предполагает предоставление равнозначного жилья переселенцам из хрущевок. «Мы предложили всем фракциям внести эти поправки совместно. Однако ни от одной ответа не получили»,— заметил господин Шишлов.

Формально закон о КРТ может быть отменен через референдум, однако, как отмечает партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова, в реальности реализация такого механизма довольно затруднительна. «Во-первых, процедурная сложность: необходимо собрать около 200 тыс. подписей — 5% избирателей Петербурга, согласно статье 14 городского закона № 347–64. Во-вторых, компетенционный риск: поскольку КРТ регулируется федеральным законодательством, а региональное лишь конкретизирует порядок применения, существует вероятность признания вопроса выходящим за пределы компетенции местного самоуправления. В-третьих, даже в случае успешного проведения референдума и голосования большинства за отмену, результат создаст скорее политическое, но не юридическое обязательство для Заксобрания отменить закон»,— объясняет госпожа Лактионова.

Закон о КРТ (полное название — закон № 444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»), внесенный губернатором города Александром Бегловым, был принят еще в июне 2022-го. Документ предполагал переселение горожан из «хрущевок» 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое. В результате широкого общественного недовольства закон был заморожен на три года, был доработан и вступил в силу только с 1 января 2026 года.

Согласно принятым изменениям, в программу КРТ не включаются многоквартирные дома, жители которых не провели общее собрание собственников. «Хрущевки», которые все-таки проголосовали «за», расселяются в пределах тех же муниципальных образований или смежных к ним. Впрочем, такие нововведения все равно устраивают не всех: активные граждане продолжают настаивать на полной отмене закона о КРТ.

Спикер ЗакСа Александр Бельский после принятия новой версии документа заявлял, что парламентарии «выполнили обязательства перед избирателями». «Людям не стоит беспокоиться — без их желания никто не сможет включить дом в программу КРТ»,— говорил председатель регионального парламента. Один из авторов поправок депутат Денис Четырбок заявлял, что итоговый закон «получился таким, каким его хотели видеть жители».

С такими выводами согласны не все жители города. Не желающие менять свое жилье отмечают, что Жилищный кодекс РФ в первую очередь предполагает, что взамен изымаемой квартиры положена денежная компенсация.

«Жителям домов, попадающих под КРТ, предлагается выплата. Выплата — основной инструмент расселения "хрущевок".— говорит Татьяна Атанасова.— Сколько сейчас на рынке стоит наша "хрущевка"? Один квадратный метр — около 150–160 тыс. рублей. То есть за квартиру 50 кв. м мы получаем около 8 млн рублей. Соответственно, купить на полученные деньги новую квартиру таким же метражом в том же месте невозможно. Купить квартиру в новостройках, где "квадрат" стоит дороже, тоже невозможно».

Согласно ЖК РФ, собственники могут подать заявление о предоставлении квартиры взамен, однако с учетом изымаемых квадратных метров. «В новостройках квадратный метр стоит в два раза дороже: то есть в лучшем случае вместо 50 кв. м мы получаем 25 кв. м»,— замечает госпожа Атанасова.

Отсутствие гарантии равнозначного жилья, по словам Алины Лактионовой, может стать одним из поводов для обращения в суд. «Механизм "зачета стоимости" в условиях значительной разницы цен между вторичным жильем и новостройками (до 84%) фактически вынуждает жителей либо доплачивать существенные суммы, либо переезжать в жилье меньшей площади. Это может рассматриваться как нарушение жилищных прав граждан»,— говорит госпожа Лактионова.

По мнению юриста, остается неопределенность критериев, которые позволяют включить дом в программу: в законе отсутствуют четкие технические параметры — процент износа, стоимость капитального ремонта. «Это создает коррупциогенный фактор и риски включения в программу домов, находящихся в удовлетворительном состоянии, но привлекательных для застройщика из-за выгодного местоположения»,— заключает эксперт.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова