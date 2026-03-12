Минэкономики оценило потери туроператоров из-за Ближнего Востока в 7 млрд рублей

Минэкономразвития оценивает общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 млрд рублей. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, комментируя подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным распоряжение о компенсациях туристам. Оно позволит возмещать ущерб за счет средств Фонда персональной ответственности.

«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца, — заявил господин Решетников. — Это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли».

Сегодня Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсациях туристам затрат, связанных с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке из-за военных действий.

Страны Персидского залива закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ОАЭ тогда находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах. К 8 марта авиакомпании вывезли около 45 тыс. из них.

Минэкономики рекомендовало приостановить продажу туров в эти страны и обязало туроператоров возвращать деньги за уже купленные путевки.