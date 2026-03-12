Мишустин поручил компенсировать потери застрявшим на Ближнем Востоке туристам

Туристам компенсируют затраты, связанные с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке из-за военных действий. Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей, в том числе из Фонда персональной ответственности (ФПО, средства туроператоров для возмещения реального ущерба туристам при неисполнении обязательств.— “Ъ”), если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года»,— сообщил премьер-министр (цитата по ТАСС). По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке воздушное пространство закрыли ОАЭ, Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, из-за чего многие путешественники не могли из них выехать.

«Срок уплаты отчислений за первый квартал текущего года в фонд они смогут перенести на два месяца — с 15 апреля на 15 июня»,— добавил господин Мишустин.

Страны Персидского залива закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ОАЭ тогда находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта. К 8 марта из ближневосточных стран эвакуировали около 45 тыс. человек.

