В ЗСК поддержали 15 федеральных законопроектов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной 77-й сессии, прошедшей в заочном формате, рассмотрели 19 проектов федеральных законов. По итогам голосования парламентарии поддержали 15 инициатив и направили соответствующие положительные отзывы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubzsk.ru Фото: kubzsk.ru

В числе одобренных — поправки в Налоговый, Лесной и Градостроительный кодексы РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Кроме того, поддержаны изменения в федеральные законы о государственной поддержке молодых и многодетных семей, семей участников специальной военной операции, об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о свободной экономической зоне на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прилегающих территорий, о территориях опережающего развития, о приватизации государственного и муниципального имущества, а также о долевом строительстве.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что один из законопроектов предусматривает возможность оказания финансовой помощи молодым и многодетным семьям, а также родственникам участников СВО для погашения задолженности по льготным государственным кредитам на улучшение жилищных условий. По его словам, принятие этой инициативы позволит дополнить уже действующие региональные меры поддержки.

Господин Бурлачко также напомнил, что ранее депутаты расширили возможности предоставления земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами, и их близким. Теперь они могут получить землю не только по месту жительства, но и в любом сельском поселении Краснодарского края. По мнению спикера ЗСК, такие решения должны способствовать социальной адаптации военнослужащих после возвращения домой.

Вячеслав Рыжков