Швыдкой рассказал, что можно будет увидеть в павильоне России на Венецианской биеннале

Россия впервые с 2022 года примет участие в Венецианской биеннале современного искусства. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал «Ъ» о необычном формате российского присутствия.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Страна представит проект «Дерево укоренено в небе». Его участники — музыканты из России и ряда стран Южной Америки и Африки — будут находиться в Венеции с 4 по 8 мая, когда биеннале будет открыта только для экспертов и журналистов.

«Все эти пять дней в павильоне будет идти непрерывное действо, где будут сопрягаться очень разные исполнители – там есть, например, замечательная группа "Толока", этнические музыканты, бурятка, живущая в Якутии, в Ленске… В этом действе должны быть соединены и музыка, и пластика, и голос»,— рассказал господин Швыдкой.

Все происходящее зафиксируют на видео, которое затем и будет демонстрироваться в павильоне России как видеоинсталляция. При этом сам павильон на время биеннале (с 9 марта по 22 ноября) будет закрыт. «Потому что никто не хочет нарушать неких общих правил»,— пояснил господин Швыдкой. Инсталляцию будут показывать непрерывно при открытых окнах и дверях, чтобы ее все-таки могли увидеть посетители биеннале.

